Mattia muore a soli 15 anni: era un ex concorrente di Italia’s Got Talent

Mattia Montenesi aveva preso parte a Italia’s Got Talent nel 2015, conquistando la finale come ballerino

È morto a soli 15 anni Mattia Montenesi, ex concorrente di Italia’s Got Talent a cui aveva partecipato nel 2015. Da quanto è emerso, Mattia sarebbe deceduto a causa di un male incurabile. «Siamo vicini alla famiglia e agli amici del piccolo Mattia Montenesi degli Straduri Killa. Insieme alla sua crew di ballerini era salito sul podio della Finale di #IGT6. Ciao Mattia da tutta la crew». Questo il messaggio postato sui social da «Italia’s Got Talent» per l’ultimo saluto a Mattia.

Mattia aveva preso parte al talent nel 2015, quando aveva conquistato la finale con il gruppo di ballerini Straduri Killa. Il ragazzo era soprannominato “Scatto“, e aveva grandi doti come ballerino con la passione per la danza acrobatica.

Il 15enne, prendendo parte al noto programma televisivo aveva mostrato grandi doti tecniche e lasciato i giudici stupefatti. Tanti i messaggi di cordoglio giunti dal mondo dei social sotto al post di “Italia’s Got Talent”.

Ai vari messaggi si è aggiunto anche quello dell’associazione Spiz che sulla sua pagina Facebook ha espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia del giovanissimo ballerino.