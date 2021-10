Bollettino coronavirus 6 ottobre: 3.235 contagi, 39 decessi – MeteoWeek

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 6 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 3.235 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.466. Sono invece 39 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 50 di ieri. Sono 301.773 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 322.282. Il tasso di positività è allo 1,07%, in aumento rispetto allo 0,76% di ieri. Sono 415 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 18 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24 (ieri erano 18). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.872, 96 meno di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi di Covid registrati in Italia sono 4.689.341, i morti 131.157. I dimessi e i guariti, sono invece 4.469.937, con un incremento di 5.245 rispetto a ieri mentre gli attualmente positivi al Covid sono 88.247, con un calo di 2.052 nelle ultime 24 ore.

Le Regioni

In Lombardia 449 nuovi casi e 2 decessi

Con 54.574 tamponi effettuati è di 449 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in aumento allo 0,8% (ieri 0,4%). Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva (+4, 63) mentre diminuiscono nei reparti (-7, 351). Sono due i decessi che portano il totale a 34.069 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 143 i positivi segnalati a Milano, di cui 71 in città, 26 a Bergamo, 69 a Brescia, 20 a Como, 29 a Cremona, 7 a Lecco, 7 a Lodi, 6 a Mantova, 58 a Monza, 17 a Pavia, 10 a Sondrio e 37 a Varese.

In Sicilia 285 i nuovi positivi, 6 i morti

Sono 285 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell’isola a fronte di 15.697 tamponi processati in Sicilia. L’incidenza scende di poco al 1,8% ieri era al 1,9%. L’isola scende al terzo posto nei nuovi contagi giornalieri, al primo posto con 449 c’è la Lombardia al secondo il Veneto con 416 casi. Gli attuali positivi sono 12.372 con una diminuzione di 996 casi. I guariti sono 1.275 mentre si registrano altre 6 vittime che portano il totale dei decessi a 6.868. Sul fronte ospedaliero sono adesso 438 i ricoverati, 20 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 49, lo stesso numero rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 23 casi, Catania 46, Messina 33, Siracusa 63, Ragusa 23, Trapani 34, Caltanissetta 19, Agrigento 10, Enna 34.

In Emilia-Romagna altre cinque vittime, due under 50

Mentre sono abbastanza stazionari i nuovi casi di coronavirus e i ricoveri calano leggermente, in Emilia-Romagna si contano oggi altri cinque morti con Covid-19, fra i quali anche due uomini di 41 e 48 anni, rispettivamente in provincia di Modena e di Bologna. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.494. Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-4 rispetto a ieri), 338 quelli negli altri reparti Covid (-23). I nuovi casi di infezione sono 281, rilevati su quasi 33.500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 39 anni. Bologna con 88 nuovi casi (più otto del circondario Imolese), seguita da Ravenna (58) e Modena (28), è il territorio col maggior numero di contagi giornalieri. I casi attivi ad oggi sono 14.634 (-15), il 97,4% in isolamento domiciliare.

In Sardegna un nuovo decesso e 50 casi di positività

Un uomo di 75 anni, della provincia di Nuoro, è la nuova vittima del Coronavirus in Sardegna. Nell’aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano anche 50 nuovi casi di positività, sulla base di 2419 persone testate e 8.373 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (2 in meno rispetto a ieri), 107 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.733 persone (57 in meno rispetto a ieri).

