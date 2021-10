Bambino di 5 anni rapito, la madre denuncia: si cerca il padre

Un bambino di 5 anni è stato rapito e la madre, Alexandra, ha sporto la denuncia. Per il momento le autorità cercano il padre del bimbo e un furgone.

Una donna rumena, la 26enne Alexandra Moraru, ha denunciato il rapimento del figlio di 5 anni, accusando il padre del bambino. La denuncia è stata raccolta dai carabinieri di Padova, che stanno indagando sul caso.

Bambino di 5 anni rapito a Padova, le autorità cercano il padre

La donna ha raccontato di essere stata fermata da quattro uomini, fra il quali anche il padre di suo figlio, proprio mentre stava accompagnando il bambino a scuola. Il piccolo sarebbe stato fatto salire in un furgone e i quattro sarebbero scappati.

Leggi anche -> Elezioni amministrative, Meloni: “Sbagliato parlare di flop del centrodestra”

Il bambino era affidato esclusivamente alla madre, l’allarme è stato diramato alle frontiere. La donna ha diffuso sui social la foto del piccolo e dell’uomo, lanciando un disperato appello per ritrovarlo. Centinaia le condivisioni social, soprattutto fra la comunità dei romeni di Padova.

Leggi anche -> Revenge porn tra amiche, pubblica il video hot del marito con l’amante

Il bambino è stato rapito intorno alle 8:30 di ieri mattina, martedì 5 ottobre, quando un furgone Mercedes si è fermato a pochi passi dalla madre e dal bambino e sono scesi tre uomini, di cui uno il padre del piccolo. Secondo quanto raccontato dalla madre del bambino scomparso, il suo ex, romeno come lei, aveva un divieto di avvicinarsi a lei e al piccolo deciso dalla magistratura di Bucarest. La donna era scappata dalla Romania e dal marito e voleva rifarsi una vita a Padova, lontano dal suo ex.