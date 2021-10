Revenge porn tra amiche, pubblica il video hot del marito con l’amante

Revenge porn tra amiche, una donna ha reso pubblico il video hot del marito con l’altra, sua amante e migliore amica.

La relazione clandestina è andata avanti per dieci mesi, finché la moglie di un camionista ha scoperto sullo smartphone del coniuge le immagini a luci rosse e, per vendetta, le ha diffuse in Rete.

Revenge porn, l’amante era stata filmata a sua insaputa: la moglie tradita diffonde il video in Rete

Una donna ha scoperto di essere stata tradita e, di nascosto dal marito, gli ha preso lo smartphone. E’ riuscita così a trovare un video in cui lui, di mestiere camionista, fa sesso con l’amante – una donna che lei conosce benissimo in quanto sua amica – nella cabina del tir.

La donna ha condiviso il video sul suo WhatsApp e lo ha inviato ad un’altra amica. Poi, secondo l’accusa, lo ha condiviso in Rete creando un link che lo rendesse condivisibile. Qualcuno manderà il link su Messenger all’amante 48enne dell’uomo, che così scopre non solo di essere stata filmata a sua insaputa, ma di essere vittima di revenge porn da parte della moglie di lui. La vendicativa consorte, 49 anni, è stata rinviata a giudizio e dovrà presentarsi in aula il 17 gennaio prossimo.

L’amante si è precipitata in questura ben due anni fa, ammettendo di aver avuto una relazione clandestina durata ben dieci mesi con il marito della sua amica. Dopo un lungo corteggiamento, aveva accettato di uscire con lui e i due amanti si davano appuntamento ogni venerdì mattina, quando la moglie tradita si recava a Milano. Facevano sesso fuori Cremona, sul camion di lui. «Io non sapevo di essere filmata, altrimenti non avrei dato il consenso. Non so come abbia fatto, io sulla cabina non ho visto telecamere», ha detto la 48enne alla polizia. Un giorno la moglie si è presentata sul posto di lavoro della rivale: «Tu sei l’amante di mio marito, ti farò vedere io le prove e te la farò pagare a caro prezzo, vedrai».