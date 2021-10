Donna investita e uccisa mentre fa jogging dal camion della nettezza urbana

Una donna è stata investita e uccisa mentre faceva jogging. Il pirata della strada sembra essere un addetto alla nettezza urbana.

Una donna 67enne è stata trovata senza vita sul lungomare Trieste, a Caorle, durante la giornata di ieri 5 ottobre. Arriva una svolta nel caso: sono state fondamentali nelle indagini le telecamere di sicurezza.

Donna investita mentre faceva jogging: il pirata della strada è un netturbino

Grazie alle telecamere di sicurezza è stato rintracciato e sequestrato il mezzo che la mattina del 5 ottobre ha investito e ucciso una 67enne, Bernadetta Gallo, mentre faceva jogging sul lungomare Trieste, in provincia di Venezia.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il pirata della strada sarebbe il conducente di un camion dei rifiuti della società Asvo che ha travolto la donna inavvertitamente durante una manovra in retromarcia. Per ora non sono stati rivelati nomi, ma una volta che i Carabinieri risaliranno all’identità dell’uomo che guidava il mezzo, verrà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Sono stati alcuni passanti a lanciare l’allarme martedì mattina dopo aver visto il corpo della donna riverso a terra, ma quando i sanitari del Suem 118 erano intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della 67enne. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Caorle e dall’aliquota operativa di Portogruaro.