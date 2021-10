Covid, Australia: prime riaperture ma a Melbourne lockdown infinito

In New South Wales il governo ha deciso per la revoca progressiva del lockdown. A Melbourne le restrizioni durano da 8 mesi

Lieve ripresa in Australia dalle restrizioni imposte dal Covid-19. Il governo ha deciso per la revoca progressiva del lockdown nella regione del New South Wales per quei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale. La regione si trova in questa restrizione da giugno di quest’anno. La possibilità di riaperture è stata data grazie al fatto che la popolazione ha superato la soglia del 70% di doppia vaccinazione.

Intano nel mondo si registra il fatto Melbourne è la città con il più lungo lockdown in assoluto, ben otto mesi. Il 4 ottobre ha superato il precedente record di Buenos Aires, con i suoi 245 giorni cumulativi di confinamento. Il primo risale al periodo compreso tra il 30 marzo e il 12 maggio 2020 (43 giorni). Il secondo e il terzo, invece, rispettivamente di 111 e 5 giorni sono stati in vigore dall’8 luglio al 27 ottobre 2020 e dal 12 al 17 febbraio 2021. Il quarto, di 14 giorni, dal 27 maggio al 10 giugno. E il quinto di 12 giorni dal 15 al 27 luglio 2021.

LEGGI ANCHE: Orrore in Texas, sparatoria in un liceo: «Quattro feriti, uomo sospetto in fuga» [VIDEO]



Secondo il piano nazionale di gestione dell’emergenza coronavirus, suddiviso in quattro fasi, i lockdown rimarranno una misura per combattere il virus fino a quando il Paese non raggiungerà l’80% della popolazione con ciclo vaccinale completato.