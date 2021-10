Orrore ad Arlington, nei sobborghi di Dallas. Un uomo ha fatto irruzione in un liceo e ha cominciato a sparare intorno alle ore 9:15 (ore 16:15 in Italia)

Orrore questa mattina in una scuola di Arlington, in Texas, nei sobborghi di Dallas. Una persona munita di arma da fuoco ha fatto irruzione in un liceo e ha cominciato a sparare alle ore 9:15 (ore 16:15 in Italia). Da quanto è emerso, quattro persone sono rimaste ferite. La scuola è stata circondata e a tutti gli studenti e allo staff è giunto l’ordine di mettersi al riparo. Sul posto sono sopraggiunte decine di pattuglie della polizia.

Da quanto riportano i media texani, la polizia sospetta che la sparatoria, occorsa alla Timberview High School, sia iniziata con una lite. Uno dei quattro feriti ha riportato ferite lievi e ha ricevuto un medicamento, altri tre sono finiti in ospedale e non si conoscono ancora le loro condizioni.

La polizia ritiene che tre delle vittime fossero studenti e che la quarta possa essere un insegnante. Due delle vittime sono state colpite dagli spari. Il sospettato è stato identificato come Timothy George Simpkins, 18 anni. Le autorità hanno detto che non si trova più nei locali, è in fuga a bordo di una Dodge Charger del 2018.

«Questo non è un episodio di violenza random. Non è un attacco alle nostre scuole», ha detto il capo della polizia, Kevin Kolbye. «Questo era una studente che ha litigato e ha tirato fuori un’arma». Dopo la sparatoria, gli studenti sono stati scortati su dei bus intorno a mezzogiorno e portati al Center for Performing Arts per riunirsi ai propri genitori.

Intanto la polizia è sulle tracce di Simpkins.