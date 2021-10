Renzi sorride dopo le amministrative. Duri i giudizi sugli avversari

Dopo le amministrative Matteo Renzi sente di avere guadagnato di diritto un posto sul carro dei vincitori.

Duri i giudizi sugli avversari: “I sovranisti hanno straperso. Sia quelli di destra (Lega e Fratelli d’Italia) sia quelli che volevano sembrare di sinistra (i Cinque Stelle). Conte funziona per la bolla dei social, ma nelle urne il suo effetto sulle amministrative è stato più negativo che neutro, come si vede da Milano fino al più piccolo dei comuni” Per il leader di Italia Viva i grillini sono già a un bivio dal quale è difficile tornare indietro. “Per i Cinque Stelle una sconfitta letale – dice Renzi – come dico da tempo, non arriveranno al 2023. Emblematici secondo lui sono i risultati dei comuni che hanno conosciuto l’amministrazione a guida Cinque stelle, Torino e Roma su tutti.

Salvini ha compiuto un errore incredibile nell’inseguire la Meloni anziché seguire Draghi. Mario Draghi sta cambiando anche la politica, Salvini sembra non averlo capito». “Il Pd era per conte, ora è per Draghi”. Abbiamo salvato l’anima riformista di questa esperienza, prima o poi ci ringrazieranno” sostiene l’ex leader PD, prendendosi tutti i meriti della crisi politica da lui scatenata: “in queste ore si compie una parabola che è iniziata col Papeete, quando mandammo a casa Salvini, che si è sviluppata nel 2021, quando – contro tutti – facemmo l’operazione Draghi e che si completa oggi con la sconfitta dei sovranisti sui territori.

Matteo Renzi vuole aiutare a costruire un’area riformista e moderata e denuncia l’alleanza coi grillini «il PD vince quando abbandona la linea, per me suicida, del “O Conte o morte. Se il Pd è riformista se la gioca, se il Pd insegue i populisti perde. La crisi di gennaio ha salvato l’Italia ma ha salvato anche il Pd».

Renzi reputa le amministrative un successo per Italia Viva «Il risultato di Italia Viva è incredibilmente superiore alle nostre aspettative» aggiuge. «Eleggiamo sindaci iscritti al partito in tutta Italia, siamo determinanti in moltissimi comuni, abbiamo un numero impressionante di consiglieri e assessori. Laddove c’erano le liste riformiste, i candidati di Italia Viva sono campioni di preferenze (da Milano a Roma a Napoli)».