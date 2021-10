Msf, “Triplicati migranti nei centri detenzione a Tripoli. Rastrellamenti e violenze”

Drammatica la situazione in Libia: secondo quanto riportato dal report di Msf, i migranti nei centri detenzione a Tripoli sono triplicati in appena 5 giorni. Rastrellamenti, violenze, e carceri sovraffollati. Non si risparmiano nemmeno donne e bambini.

Situazione drammatica, quella descritta nell’ultimo report di Medici Senza Frontiere (Msf). Secondo i dati raccolti dall’organizzazione, infatti, il numero di migranti e rifugiati trattenuti nei centri di detenzione a Tripoli sarebbe triplicato negli ultimi cinque giorni. Un aumento, questo, dovuto agli ultimi e ingenti arresti di massa, cominciati lo scorso primo ottobre e tuttora perpetrati nei confronti di migranti e rifugiati – inclusi donne e bambini.

Rastrellamenti e violenze

Sarebbero almeno 5mila le persone rastrellate intorno a Tripoli dalle forze di sicurezza governative negli ultimi tre giorni. Molte di loro sono state prelevate a forza dalle loro abitazioni, e sarebbero state addirittura sottoposte ad aggressioni e gravi violenze fisiche – tra cui lo stupro. Le Nazioni Unite, inoltre, riportano come un giovane migrante sia rimasto ucciso durante questi rastrellamenti, e di come cinque persone abbiano invece riportato ferite da arma da fuoco. Ellen van der Velden, responsabile delle operazioni di Msf in Libia, ha raccontato: “Stiamo vedendo le forze di sicurezza adottare misure estreme per detenere arbitrariamente più persone vulnerabili all’interno di strutture gravemente sovraffollate e dalle condizioni disumane. Intere famiglie che vivono a Tripoli sono state fermate, ammanettate e trasportate in diversi centri di detenzione. C’è chi è stato ferito e chi persino ha perso la vita, mentre diverse famiglie sono state divise e le loro case ridotte in cumuli di macerie”.

Non sembrano cessare, inoltre, i raid, che non solo impediscono alle persone di muoversi liberamente, ma anche a Msf di operare, attraverso delle cliniche mobili, per offrire servizi di assistenza medica e sanitaria. “Gli uomini della sicurezza armati e mascherati hanno fatto irruzione nella casa dove vivevo con altre tre persone” racconta un cittadino. “Ci hanno legato le mani dietro la schiena – prosegue ancora nel suo racconto – e ci hanno trascinato fuori di casa. Abbiamo supplicato per avere almeno il tempo di raccogliere le nostre cose, ma non ci hanno ascoltato. Alcune persone sono state picchiate sulle gambe e hanno riportato fratture. A me hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola e ho riportato gravi ferite. Un dottore (in seguito) ha dovuto suturare la ferita. Gli uomini mascherati ci hanno fatto salire a bordo di veicoli e poi ci siamo trovati nel centro di detenzione di Al Mabani (Ghout Sha’al). Sono stato lì per quattro giorni e ho vissuto un periodo molto difficile, vedendo persone indifese che venivano picchiate con le armi. Il quarto giorno sono riuscito a scappare. Sono libero ora. Sono libero”.

Carceri sovraffollate

Le vittime di rastrellamento sono state trasportate presso i centri di detenzione governativi, rinchiuse in celle insalubri e gravemente sovraffollate. Nel centro di detenzione di Shara Zawiya, che normalmente ospita 200-250 persone, ne sono state contate più di 550, e rinchiusi nelle celle vi erano anche donne in gravidanza e bambini appena nati. I racconti forniti da Msf sono agghiaccianti: sempre in questo centro, infatti, circa 120 persone sono costrette ad usare lo stesso bagno, mentre fuori dalle loro celle si notano secchi pieni di urina.

Ma nel centro di detenzione di Al-Mabani le cose non vanno affatto meglio. In questo caso, infatti, le celle sono così sovraffollate che le persone all’interno sono costrette a stare in piedi. Centinaia di donne e bambini sono trattenuti all’aperto, senza zone d’ombra o ripari. Mentre alcuni migranti hanno raccontato a Msf di non mangiare da tre giorni, o di mangiare soltanto una volta al giorno – un pezzo di pane con formaggio.

Come si legge nella nota ufficiale di Msf, i team impegnati in queste zone sono riusciti comunque, in queste condizioni, a curare 161 pazienti, tre dei quali per ferite riportate a seguito di violenze. Altri 21, che necessitavano di visite mediche specialistiche presso le cliniche supportate da Msf a Tripoli, sono stati appunto trasferiti e condotti al sicuro. Il team è inoltre ritornato a fornire assistenza medica nei centri di detenzione di Shara Zawiya, Al-Mabani e Abu Salim, dopo quasi tre mesi di sospensione a causa di tafferugli interni alle strutture. Le autorità libiche hanno comunque sempre fornito rassicurazioni sul rispetto di condizioni di base dei migranti trattenuti nei centri: eppure, con l’ultima visita dell’organizzazione, è stato confermato come tali condizioni non siano state affatto rispettate.