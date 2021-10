Rapina una farmacia armato di coltello: i carabinieri lo bloccano sul posto

Un 32enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma Fidene, con l’accusa di rapina aggravata.

Il fatto è accaduto ieri sera. L’uomo è entrato in una farmacia di via Radicofani e armato di coltello ha minacciato i dipendenti chiedendo loro di consegnargli il denaro presente nelle casse.

Il farmacista, grazie ad un rapporto di fiducia con il Comandante della stazione dei Carabinieri di zona, ha potuto dare l’allarme direttamente in caserma. L’autoradio più vicina è subito accorsa e ha sorpreso il rapinatore ancora in farmacia. I militari sono riusciti con grande professionalità a far gettare l’arma all’uomo per poi immobilizzarlo.