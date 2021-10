La scomparsa del piccolo David: ritrovato il furgone usato dai suoi rapitori

La 26enne Alexandra Moraru, ha denunciato il rapimento del figlio, un bimbo di soli 5 anni, David. Ha dichiarato che ha sottrarlo è stato il padre. I carabinieri di Padova stanno indagando sul caso. Ieri sera, alle 22.30 circa, una pattuglia dei Carabinieri di Limena ha rintracciato il furgone Mercedes Vito nero.

Il mezzo sarebbe stato utilizzato dagli individui che materialmente avrebbero rapito il bimbo, sottraendolo alla madre. Il furgone era stato lasciato in via Martin Piva, all’altezza del civico 8, dove ha sede l’officina meccanica “Veba”.Il veicolo, una volta recuperato, è stato trasportato in un’area protetta per poter eseguire i dovuti rilievi scientifici.