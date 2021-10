Pestata dal branco per un rimprovero: calci, pugni e colpi di casco

Follia di un gruppo di ragazzi a Lecco che, dopo che una donna si era lamentata del rumore, l’hanno picchiata a sangue

Una donna di 55 anni è stata picchiata selvaggiamente da un gruppo di ragazzi a Lecco. Il motivo? Li aveva rimproverati perché facevano troppo rumore. Si era rivolta ai giovani chiedendogli di allontanarsi dal cortile della sua abitazione per, ma loro hanno agito con insensata violenza e ora si trova ricoverata nell’ospedale della città. La donna è anche stata trascinata in strada per poi essere abbandonata in una pozza di sangue.

LEGGI ANCHE: Lavoro in nero e scarsa sicurezza sul cantiere: denunciata la titolare di una ditta edile

Insieme a lei è stato aggredito anche il vicino di casa, un uomo di 40 anni che era intervenuto nel tentativo di difenderla. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire ai responsabili del gesto, fuggiti poco prima dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri intervenuta per mettere fine al pestaggio. Il fatto è avvenuto in via San Michele del Carso, nella periferia nord della città lungo la direttrice che conduce verso la Valsassina.