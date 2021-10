Lavoro in nero e scarsa sicurezza sul cantiere: denunciata la titolare di una ditta edile

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri nei cantieri edili del territorio: scattata una denuncia in quel di Massa. La titolare non metteva in regola i dipendenti e non garantiva sicurezza sul posto di lavoro.

I carabinieri stanno effettuando da diversi giorni una serie di controlli sul territorio per verificare il rispetto delle norme di sicurezza in ambito lavorativo. In particolare, durante tali operazioni, i carabinieri della stazione di Massa hanno puntato i riflettori su un cantiere edile della zona, presso il quale sono state riscontrate diverse irregolarità. I militari dell’Arma, insieme ai colleghi della forestale e grazie all’ausilio del personale specializzato del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Massa-Carrara, a seguito del blitz, hanno quindi provveduto a denunciare la titolare dell’azienda per lavoro in nero e scarsa sicurezza.

Blitz, emerso lavoro in nero e scarsa sicurezza sul cantiere

Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz in un cantiere edile di Massa. Alla luce dei controlli effettuati, sono quindi emerse alcune irregolarità. Secondo quanto viene riportato dalla nota, uno dei lavoratori presenti all’interno del cantiere non era stato messo in regola con le relative norme di assunzione, ed effettuava così regolarmente la sua attività professionale in nero. Verificata tale irregolarità, i carabinieri hanno quindi fatto scattare una sanzione di 2000 euro, con relativa sospensione dell’attività imprenditoriale.

LEGGI ANCHE: Tre parroci organizzano colletta per pagare tamponi a no vax: “Covid 19, i conti non tornano”

Alla titolare dell’impresa, una 40enne residente in provincia di La Spezia, inoltre, è stata disposta una denuncia in relazione alle irregolarità trovate e segnalate in merito alla questione sicurezza nel cantiere. Sempre secondo quanto si apprende dalla nota delle forze dell’ordine, infatti, la donna non avrebbe garantito sistemi di protezione adeguati dei lavoratori in quota (e dunque l’accesso al ponteggio e la protezione dei lavoratori sul tetto).

LEGGI ANCHE: Msf, “Triplicati migranti nei centri detenzione a Tripoli. Rastrellamenti e violenze”

I controlli dei carabinieri proseguiranno, “per evitare il ripetersi di infortuni sul lavoro causati spesso dall’inosservanza delle norme di sicurezza”, e verranno effettuati in stretta sinergia con le verifiche pianificate dalla prefettura di Massa Carrara. Il tema sulla sicurezza del lavoro è particolarmente scottante in questo ultimo periodo, soprattutto alla luce degli ultimi gravi infortuni che hanno portato alla morte di alcuni lavoratori. Attualmente la priorità è proprio quella di evitare il ripetersi di infortuni e decessi sul lavoro causati dall’inosservanza delle norme di sicurezza.