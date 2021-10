Salvini sul fisco: «Vogliamo che nessuno paghi un euro di più, nella delega non c’è scritto»

Il leader della Lega ribadisce la sua posizione, asserendo che bisogna mettere per iscritto che non si pagherà un euro in più. Ecco cosa ha detto

Matteo Salvini, leader della Lega, intervistato da “Non stop news” su Rtl 102.5, ha parlato della questione fisco. «Noi vogliamo che nessuno paghi un euro di più, nella delega fiscale non c’è scritto. Scriviamolo, due righe. Non ci sono passaggi definiti sul taglio dell’Irap, non c’è passaggio sulla rottamazione di saldo e stralcio, sui saldi e gli acconti», ha detto ribadendo la sua posizione sulla suddetta questione.

«Incontrerò Draghi a breve», ha detto. All’interno della delega fiscale proposta dal Governo «sull’Iva si parla di rimodulazione delle aliquote: può essere in alto o in basso, lo precisiamo che la vogliamo in basso? Altrimenti domani dopo Draghi viene al Governo chiunque e con quel documento in mano, vago, può fare qualcosa cosa. Mettiamo per iscritto, patti chiari, amicizia lunga», prosegue Salvini.

Leggi anche:—>‘Ndrangheta, scovato e arrestato il boss Gallace: era in un bunker dietro lo specchio

Il leader leghista afferma:«Se il presidente Draghi dice non ci sarà aumento delle tasse, non ci sarà patrimoniale, mettiamolo per iscritto, perché di Draghi mi fido, degli altri no. Se Draghi vuole andare al Quirinale a febbraio e dopo Draghi arriva ‘x’ e con quella delega in mano, assolutamente vaga sull’Iva, sull’Irpef, sull’Imu, su Equitalia dice le tasse le posso aumentare, qualcuno mi viene a chiedere: Salvini, ma tu c’eri quando è stato approvato quel documento? No, Salvini, a forza di passare per bastian contrario, ha messo agli atti, ottobre 2021, che quel documento permetteva di aumentare le tasse».

Leggi anche:—>32enne non accetta la fine della relazione e rapisce la sua ex

«Abbiamo dato la fiducia a Draghi per non aumentare le tasse, contiamo che venga mantenuta. Di noi ci fidiamo, ma se dopo Draghi verrà Monti che ha già dimostrato di aumentare le tasse sulla casa o di innalzare le tasse sui Bot, sui risparmi? Preferisco metterle per iscritto le cose, che sulla casa nessun italiano pagherà di più, tranne quelli che non hanno la casa accatastata perché sono case abusive», ha chiosato Salvini.