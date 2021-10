La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato 116 soggetti per una truffa nell’ambito del reddito di cittadinanza

Le Fiamme Gialle di Treviso hanno denunciato 116 individui coinvolti in una truffa sull’ottenimento del reddito di cittadinanza. I suddetti indagati avrebbero ricevuto in modo indebito somme pari a oltre 700mila euro. Grazie alle verificati i finanzieri hanno stanato 116 persone, sparse per tutta la provincia trevigiana, che non avevano i requisiti richiesti per ottenere il beneficio.

Dei 116 denunciati, 45, di cui la maggioranza sono stranieri, non avevano il requisito della residenza. Altri 25 hanno omesso di scrivere nella Dichiarazione Sostitutiva Unica, i redditi legati a delle vincite ottenute giocando a giochi online.

Leggi anche:—>Salvini sul fisco: «Vogliamo che nessuno paghi un euro di più, nella delega non c’è scritto»

Alcuni dei beneficiari del RdC, infatti, sono risultati essere titolari di conti di gioco online, usati per fare scommesse sportive, tornei di poker ecc. Tra gli altri, saltano all’occhio due disoccupati, uno di 54 anni di Treviso, vincitore di oltre 1,6 milioni di euro e uno di 48 anni, di Conegliano, vincitore di 500mila euro.

Leggi anche:—>‘Ndrangheta, scovato e arrestato il boss Gallace: era in un bunker dietro lo specchio

Dodici persone non hanno comunicato l’inizio di un’attività, altre 5, invece, non hanno comunicato all’Inps la variazione nella composizione della propria famiglia. Altre tre persone avevano delle auto. Una di queste, nel periodo in cui percepiva il reddito di cittadinanza, ha comprato un Suv Maserati Levante, auto di lusso.