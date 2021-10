Scuola: stop a quarantena per tutta la classe se c’è un positivo

Per gli studenti vaccinati l’isolamento sarà limitato ai contatti stretti. Ministro e sottosegretario pensano anche a una riduzione dei tempi

Non sarà più necessario mettere tutti gli studenti in isolamento qualora si trovi un positivo nella classe. La notizia arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che definisce le prossime scelte del Governo Draghi. La quarantena sarebbe quindi limitata solo ai contatti stretti con cui il positivo sarebbe venuto eventualmente in contatto.

“Dobbiamo assolutamente rivedere la questione legata alla quarantena” e per farlo l’orientamento dell’esecutivo è di “non far scattare più la quarantena per tutta la classe di fronte a un caso positivo ma solo per gli studenti che sono stati a più stretto contatto con il positivo” dichiara Costa durante una intervista questa mattina.

Costa ha poi parlato della possibile revisione della lunghezza della quarantena per gli studenti che si sono sottoposti al ciclo vaccinale completo. “Dobbiamo assolutamente ridurla, perché noi dobbiamo garantire la prosecuzione della scuola in presenza“.

Conferma la volontà di tagliare i tempi di isolamento per gli studenti vaccinati anche il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. “La prima indicazione è di andare verso l’omogeneizzazione dei comportamenti sulle eventuali decisioni da prendere a Scuola in caso di contagio da Covid” dichiara il Ministro dopo la cabina di regia sul Pnrr. “Come confermato anche dal professor Brusaferro si sta andando anche verso un contenimento delle quarantene in particolare per chi è vaccinato“.