Bollettino coronavirus 8 ottobre: 3.023 contagi, 30 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 8 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 3.023 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.938. Sono invece 30 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 41 di ieri. Sono 271.566 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 301.773. Il tasso di positività è all’1,1%, pressochè stabile rispetto all’1% di ieri.

Sono 383 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 20 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 17 (ieri 24). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.742, rispetto a ieri 82 in meno. Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 85.926, con un calo di 1.247 nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.695.291, i morti 131.228. I dimessi e i guariti sono invece 4.478.137, con un incremento di 4.234 rispetto a ieri.

Le Regioni

In Sicilia 469 i nuovi postivi, 3 i morti

Sono 469 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 245) a fronte di 14.977 tamponi processati. L’incidenza sale al 3,1% ieri era 1,6%. L’isola torna in testa ai contagi giornalieri, al secondo posto con 338 c’è il Veneto. Gli attuali positivi sono 11.198 con una diminuzione di 582 casi. I guariti sono 1048 mentre si registrano altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 6.880. Sul fronte ospedaliero sono adesso 405 i ricoverati, 10 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 40, cinque in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 42 casi, Catania 298, Messina 15, Siracusa 50, Ragusa 10, Trapani 13, Caltanissetta 18, Agrigento 15, Enna 8.

Lazio, 294 nuovi positivi, “giù casi e intensive”

“Oggi nel Lazio su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1% – aggiunge -. I casi a Roma città sono a quota 136. Diminuiscono casi e terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti”.

In Lombardia calano i ricoveri, 2 i decessi

Con 49.782 tamponi effettuati è di 293 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività stabile allo 0,5%. In calo i ricoveri in terapia intensiva (-3, 60) e nei reparti (-15, 334). Sono tre i decessi che portano il totale a 34.078 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 102 i positivi segnalati a Milano, di cui 48 in città, 29 a Bergamo, 37 a Brescia, 19 a Como, 16 a Cremona, 4 a Lecco, 7 a Lodi, 3 a Mantova, 17 a Monza, 21 a Pavia, 2 a Sondrio e 25 a Varese.

In aggiornamento