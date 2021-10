Alessandro Venturelli, scomparso dal dicembre 2020: avvistato a Padova

Alessandro Venturelli è sparito dalla sua casa a Sassuolo (Modena) nel dicembre 2020. Alcune segnalazioni lo vorrebbero in Veneto, a Padova. Ecco cosa succede

Di Alessandro Venturelli non si hanno più notizie dal 5 dicembre 2020, quando è scomparso dalla sua casa di Sassuolo (Modena). In questi giorni, sono giunte una serie di segnalazioni da Padova, in zona stazione, che hanno portato la madre del ragazzo, Roberta Carassai a indagare recandosi nella città veneta. La donna si è, in qualche modo, improvvisata “detective”. Ha distribuito dei volantini con la foto di Alessandro, a cominciare da Prato della Valle.

«Cerco di tenere i piedi per terra ma purtroppo ci spero sempre», dice la donna. Del caso di Alessandro si era già occupata la trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto”. Da quanto sembrerebbe dalle segnalazioni, ora il ragazzo non avrebbe una fissa dimora e vivrebbe per strada. Quasi un anno fa, era andato via da casa e aveva detto alla madre: «Devo crescere e diventare autonomo».

Qualcuno è convinto di aver riconosciuto Alessandro, anche da tatuaggi e orecchini. C’è una donna emiliana, tra le tante segnalazioni, che sarebbe convinta di averlo visto alla stazione di Padova.

«Mi ha aiutato a prenotare un hamburger e una bibita. Volevo offrirgli qualcosa per ringraziarlo ma mi ha detto di no. Ho pagato, mi sono girata e non c’era più. L’ho riconosciuto poi dall’accento e dai capelli ricci», ha detto la donna.

Non è però l’unica a essere convinta di averlo riconosciuto in quella zona. Un’altra donna dice di averlo avvistato in zona Tencarola, fuori città. «Stava parlando con un ragazzo di colore e altri due uomini, forse stranieri, con un borsello. Ho avvisato le forze dell’ordine dopo avere visto su Facebook una sua foto: l’ho riconosciuto subito. Era un pochino frastornato in quel momento», afferma la donna.

La madre del ragazzo ha contattato anche una sensitiva che ha dato conferma che Alessandro sarebbe in Veneto. La madre, inoltre, ritiene attendibile la testimonianza delle due donne ma precisa:«Faccio fatica a immaginare Alessandro che faccia vita randagia, di strada». Ora gli inquirenti stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di video sorveglianza poste nelle aree in cui avrebbero avvistato il ragazzo.