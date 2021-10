Obbliga la moglie a dormire per terra perché russa: condannato

L’uomo ha costretto la moglie per anni a subire abusi e violenze psicologiche e fisiche. È successo a Chieti, in Abruzzo.

Denunciato e condannato un uomo di 58 anni per abusi e violenze nei confronti della moglie. L’uomo, come riporta Il Centro, ha costretto la donna, di Chieti, in Abruzzo, a dormire per terra per tre anni, perché russava. Ma le violenze non si fermavano solo al farla dormire per terra, tant’è che l’uomo le faceva del male sia dal punto di vista fisico sia psicologico.

La donna era vittima di una relazione in cui l’uomo la vessava continuamente, un matrimonio in cui il 58enne denigrava ripetutamente la moglie e la privava della sua dignità. La donna aveva provato a chiedere il divorzio, ma questo ha provocato un aumento delle vessazioni da parte del marito.

Se la donna faceva rientro a casa più tardi, l’uomo la picchiava e la insultava perché non cucinava. Quando la donna aveva provato a chiedere la separazione, il marito le ha distrutto l’automobile.

Dopo aver subìto per anni le violenze compiute nei suoi confronti dal marito, la donna è finalmente riuscita a trovare la forza per denunciarlo, sostenuta anche dalla figlia che in diverse occasioni aveva visto le violenze che l’uomo aveva perpetrato nei confronti della madre e le aveva anche riprese col cellulare. L’uomo ha infine patteggiato due anni con sospensione della pena.