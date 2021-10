Minorenni abbandonano bottiglie di birra in un parco: Carabinieri sanzionano i genitori

Dei minorenni hanno abbandonato bottiglie rotte di birra in un parco, i Carabinieri hanno sanzionato i genitori.

I Carabinieri della Stazione di Civita Castellana sono intervenuti all’uscita di una scuola dove un gruppo di minori si era riunito nel parco denominato “Boschetto”. I ragazzi stavano consumando degli alcolici.

Minorenni abbandonano bottiglie di birra in un parco: intervengono i Carabinieri

I minorenni stavano consumando diverse birre le cui bottiglie erano state, poi, abbandonate sul prato destinato ai giochi dei bambini, o prese a calci e ridotte in frammenti sull’erba.

Allertati da alcuni passanti, dunque, i Carabinieri della Stazione di Civita Castellana sono prontamente intervenuti, identificando 8 ragazzi minori, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, residenti tra Civita, Fabrica di Roma e Rignano Flaminio, ed hanno provveduto a contattare i genitori ed a contravvenzionarli.

I genitori dei ragazzi minorenni sono stati contravvenzionati ai sensi del Testo Unico Ambientale, per il quale è prevista una sanzione pecuniaria dell’ammontare di 50 € cadauno per avere i loro figli abbandonato rifiuti di piccole dimensioni , peraltro in un parco e essendo frammenti di vetro creando un rischio per i fruitori più piccoli.