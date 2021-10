Mascherine e termometri illegali, sequestrati 6 milioni di pezzi

Quattro persone denunciate per frode in commercio, Il materiale era stipato in container. Trovate anche calzature e gioielli contraffatti

Una enorme quantità di mascherine sanitarie anti-Covid e termometri non regolari, oltre 6 milioni di pezzi in totale, rinvenuti in depositi dei quartieri romani Esquilino, Prenestino e nella zona industriale di Ciampino sono stati sequestrati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un piano straordinario di controlli.

I finanzieri del III Nucleo operativo metropolitano hanno ritrovato il materiale contenuto in container e magazzini nella disponibilità di quattro società di import export, mascherine classificate Ffp2 e chirurgiche e termometri per la misurazione a distanza, privi dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.

LEGGI ANCHE: Obbliga la moglie a dormire per terra perché russa: condannato



Non solo materiale sanitario, nei container le forze dell’ordine hanno trovato anche migliaia di calzature marca Nike, Adidas, e Converse taroccati. Insieme a questi anche articoli di bigiotteria dannosi per la salute, considerato l’alto contenuto di nichel. Quattro persone sono state denunciate, una italiana e tre cinesi, all’autorità giudiziaria di Roma per il reato di frode in commercio.