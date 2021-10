L’uomo che ha rapito suo figlio a Padova è già in stato di libertà

Padre e figlio rintracciati su un treno al confine con l’Ungheria. L’uomo giovedì sera aveva pubblicato sui social delle sue foto con il figlio

L’uomo che aveva rapito suo figlio a Padova è già libero in Romania. La polizia romena ha ritrovato Bogdan Hristache e il figlio di 5 anni su un treno dopo che l’uomo aveva pubblicato giovedì sera delle foto col bambino. Da alcune fonti investigative, si è scoperto che l’uomo è già in stato di libertà.

Il piccolo David e suo padre sono stati bloccati su un treno nella notte, a Curtici. Il treno si stava dirigendo in Ungheria. L’uomo non ha cercato di sottrarsi ai controlli e ha collaborato con gli agenti. Ora i carabinieri stanno verificando tutte le informazioni che stanno giungendo dalla Romania.

Il bimbo è ora affidato a un giudice tutelare e si trova in un luogo protetto. A rapire il piccolo, martedì mattina, quattro uomini. I carabinieri da subito si sono messi sulle tracce dei rapitori. Giovedì a Limena, in provincia di Padova, i carabinieri aveva trovato il furgone usato per sequestrare il piccolo.

Il padre aveva l’ordine di non avvicinarsi a madre e figlio come deciso dal tribunale romeno, che riteneva l’uomo pericoloso.