Ritrovato il bambino rapito dal padre: era su un treno in Romania

David, il bambino di 5 anni rapito a Padova dal padre, è stato ritrovato su un treno in Romania. La mattina di martedì il piccolo di origine romena era stato strappato dalle braccia della madre, che lo stava accompagnando a scuola. Da lì se ne erano perse le tracce, ma le indagini della Polizia hanno permesso di rintracciarlo. L’uomo lo aveva già portato al di fuori dai confini dell’Italia.

L’incubo di David è finalmente finito. Il bambino di cinque anni di origine romena che martedì mattina era stato rapito dal padre, che insieme a due complici con un furgone lo aveva strappato dalle braccia della madre che lo stava accompagnando a scuola, è stato ritrovato. La Polizia della Romania lo ha rintracciato mentre si trovava su un treno insieme all’uomo, nei confronti del quale la magistratura di Bucarest aveva disposto il divieto di avvicinamento. Già in passato, infatti, aveva manifestato segnali di squilibrio, perseguitando l’ex compagna ed il figlio. La donna, proprio per questa ragione, temeva che potesse fare del male al piccolo per vendicarsi.

Adesso, tuttavia, la mamma di David può tirare un sospiro di sollievo. Il bambino è stato ritrovato in Romania, il paese di cui la coppia è originaria. Probabilmente il padre aveva intenzione di portarlo da alcuni familiari ancora lì residenti.

La Polizia locale, tuttavia, è riuscita a rintracciarlo intorno alle 20.00 di ieri sera, mentre si trovava insieme al minore a bordo di un treno al confine con l’Ungheria. Il piccolo ora si trova sotto protezione e presto avrà modo di tornare tra le braccia della donna, a Padova. L’uomo, invece, è stato denunciato per sequestro di persona e consegnato alle autorità.