Previsioni Meteo OGGI sabato 9 ottobre | maltempo al sud

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 9 ottobre. Al nord cieli parzialmente coperti. Al centro coperture sparsi con possibili piogge. Al sud cieli coperti con rovesci anche a carattere temporalesco. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo dì sabato 9 ottobre.

Nord:

Molte nubi lungo le aree alpine e prealpine occidentali ed Emilia-romagna, con rovesci o temporali diffusi sulla parte meridionale di quest’ultima regione; bel tempo sul resto del settentrione.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso o coperto, sulle regioni adriatiche e Sardegna orientale, con rovesci o temporali, da sparsi a diffusi, in parziale attenuazione serale; cielo poco nuvoloso o velato sul resto del centro.

Sud e Sicilia:

Molte nubi compatte con rovesci o temporali diffusi, localmente anche intensi sulla Puglia.

Temperature:

Minime in diminuzione su Liguria, aree alpine e sul triveneto, in aumento su Sardegna, Lazio e Campania, stazionarie sul resto del paese; massime in diminuzione sulle regioni alpine, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e puglia centrosettentrionale, in aumento sul resto delle regioni centrali peninsulari, Sicilia tirrenica e resto del sud, stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili sulle regioni alpine e su quelle ioniche; da moderati a forti da nord-est sul resto del paese.

Mari:

Da molto mossi ad agitati mare e canale di Sardegna ed alto adriatico; da mossi a molto mossi i restanti mari.