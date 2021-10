Ucciso durante una rissa tra italiani e romeni. Fermate cinque persone

Un ragazzo di 28 anni è morto a causa di una coltellata. Nella zona le risse per questioni di stupefacenti sono molto comuni

Ucciso a causa di una coltellata sferrata durante una rissa, a perdere la vita è stato Luigi Loria, un ragazzo di 28 anni. La violenta lite è avvenuta tra un gruppo di giovani di nazionalità italiana e romena, fermate cinque persone, due di queste sono accusate di concorso in omicidio.

LEGGI ANCHE: Omicidio Cerciello Rega, morto il testimone chiave: Sergio Brugiatelli trovato senza vita in casa



Il fatto è avvenuto in pieno centro storico a Marsala in provincia di Trapani, vicino alla pizzeria Carpe Diem. Stando a quanto riportato sui giornali locali, non è la prima volta che avvengono fatti come questi in zona. Stando a quanto dichiarato dalle forze dell’ordine, le risse sono spesso legate al controllo del traffico di stupefacenti.