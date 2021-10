Omicidio Cerciello Rega, morto il testimone chiave: Sergio Brugiatelli trovato senza vita in casa

Omicidio Cerciello Rega, trovato morto in casa il testimone chiave Sergio Brugiatelli. A darne la notizia sono stati i suoi vicini di casa. Nessuna informazione era trapelata dagli ambienti giudiziari.

Sergio Brugiatelli, il supertestimone oculare dell’omicidio del vicebrigadiere Marco Cerciello Rega, è stato ritrovato morto nella sua abitazione in zona Marconi. Della sua morte, però, se ne apprende la notizia soltanto oggi, dopo le confessioni casuali di alcuni residenti della zona. Nulla è infatti stato fatto trapelare dagli ambienti giudiziari: tanto che per il decesso del 49enne, avvenuto il 26 settembre scorso, non è intervenuta alcuna forza dell’ordine.

Sergio Brugiatelli stroncato da un ictus

Secondo quanto si apprende, la morte di Sergio Brugiatelli è stata resa nota per caso dalle dichiarazioni rilasciate da un parente, che abita in via dei Prati di Papa. Brugiatelli, si ricorda, è l’unico testimone oculare dell’omicidio del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate da Finnegan Lee Elder e dal complice Gabriel Natale Hjorth – entrambi condannati in primo grado all’ergastolo.

Secondo quanto viene riportato dai vicini di casa, a stroncarlo sarebbe stato un ictus cerebrale. L’uomo, che aveva già vecchi precedenti penali per rissa e rapina, “negli ultimi tempi era sempre taciturno”. “Ci raccontava che quanto era accaduto quella notte, quando venne ucciso Mario Cerciello, lo aveva provato molto e ne sentiva ancora il rimorso”, spiegano i residenti del condominio ai giornalisti che li hanno raggiunti.

Durante il processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega, Sergio Brugiatelli, che fece da mediatore per la compravendita della cocaina tra lo spacciatore Italo Pompei e i due americani che invece gli portarono via lo zainetto con la droga, fornì un contributo decisivo per ricostruire la dinamica della vicenda. Prima di lui venne ascoltato anche Tamer Salem, parcheggiatore abusivo in piazza Mastai a Trastevere e anche lui testimone oculare dei fatti.

Ad ogni modo, fu proprio Brugiatelli a chiamare i Carabinieri dopo che i giovani americani gli sottrassero lo zaino. E proprio a seguito della sua segnalazione, il sottufficiale Cerciello Rega, che giunse sul posto insieme al commilitone Andra Varriale, venne assassinato mentre tenvata di recuperare la refurtiva. L’omicidio, si ricorda, avvenne nella notte tra il 25 e 26 luglio 2019, vicino piazza Cavour. Una morte per la quale Brugiatelli, come aveva dichiarato in aula, si è sempre sentito responsabile e tremendamente in colpa.