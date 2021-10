Operaio muore a 30 anni. Era caduto nella vasca per il mosto

Ennesima morte sul lavoro. Ad Andria il giudice ha aperto un’inchiesta sulla morte di un operaio per omicidio colposo

Un’altra morte bianca in Italia, un altro lavoratore che perde la vita sul posto di lavoro, questa volta in Puglia. Ieri sera Nunzio Cognetti, operaio di soli 30 anni, lascia una moglie e una figlia piccola. L’uomo è deceduto dopo essere caduto in una delle vasche piene di mosto nell’azienda vinicola pugliese di Andria in contrada Sant’Agostino dove era impiegato.

Cognetti è stato subito soccorso ma non è stato possibile salvargli la vita. Stava lavorando a una macchina per la produzione del vino quando è accaduto l’incidente. Il giudice ha posto sotto sequestro il macchinario e aperto un’inchiesta per chiarire le cause con l’ipotesi di reato di omicidio colposo per violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.