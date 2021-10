Bollettino coronavirus 9 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 9 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 9 ottobre. L’aggiornamento completo dopo le 17

Le Regioni

In Toscana 229 nuovi casi, età media 47 anni, un decesso

In Toscana sono 229 i nuovi casi Covid (225 confermati con tampone molecolare e 4 da test rapido antigenico), che portano il totale a 284.250 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.147 (95,4% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.266 tamponi molecolari e 13.252 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,1% è risultato positivo. Sono invece 7.290 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 3,1% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.901, -1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 250 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 27 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 96 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 229 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (17% ha meno di 20 anni, 20% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

Basilicata, 26 contagi e 1 decesso

In Basilicata sono 26 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (24 riguardano residenti), su un totale di 881 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. La persona deceduta risiedeva a Venosa. I lucani guariti o negativizzati sono 38. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 26 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 1.171 (-15). Per la vaccinazione, sono state effettuate 989 somministrazioni ieri. Finora 424.541 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,7 per cento del totale della popolazione residente) mentre 383.390 hanno completato il ciclo vaccinale (69,3 per cento), per un totale di 807.931 somministrazioni effettuate. Le percentuali più alte si registrano nella fascia di età 70-79 anni con il 96,9 per cento di prime dosi somministrate e con il 93 per cento di completamento del ciclo vaccinale.

In aggiornamento