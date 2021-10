Polizia stradale aumenta i controlli in tutta Italia: 76 patenti ritirate

Polstrada ha impiegato 392 pattuglie per la verifica del rispetto del codice, in particolare contro chi usa la corsia di emergenza

Una “strage di patenti” sulle nostre strade nelle ultime ore. La polizia stradale ha aumentato i controlli rispetto a chi usa la corsia di emergenza per evitare le code. Ben 392 pattuglie sono state impegnate in questa operazione per ripristinare il rispetto del codice della strada e controllato 1.620 vetture in tutto il territorio nazionale. Il risultato in numeri: 76 patenti ritirate, persi 808 punti dagli automobilisti e contestate 100 infrazioni.

“E’ una delle tante attività che svolgiamo ogni giorno per la collettività, in modo da limitare i rischi che derivano da condotte di guida poco virtuose” dichiarano dal Servizio Polizia Stradale. “Dall’inizio dell’anno i nostri equipaggi hanno controllato 749.661 veicoli, rilevando 1.319.696 infrazioni, tra cui 500.527 eccessi di velocità, con 17.615 patenti ritirate e 2.175.441 punti sottratti” aggiungono.

Una operazione che mira al rispetto del codice. E dalla Polstrada anche un avviso ai furbetti che sono riusciti a non farsi beccare in flagrante: “Fate attenzione, poiché le telecamere sono inesorabili e rimbalzano le immagini alle nostre centrali operative“.