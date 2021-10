Invitano a casa due uomini che poi le rapinano di borse e soldi. Due donne minacciate con una pistola, arrestati due persone di 40 e 41 anni.

Due donne invitano a casa due uomini che avevano conosciuto da poco. Ma nel bel mezzo della serata, in un appartamento al quartiere Arenella di Napoli, gli invitati hanno tirato fuori una pistola e le hanno rapinate. I due uomini hanno portato via borse e soldi e poi si sono dileguati. Erano quasi le due di notte quando le due donne hanno chiesto aiuto ai carabinieri.

Dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza del condominio e raccolto l’identikit da parte delle due donne, i carabinieri hanno iniziato le ricerche. I militari hanno fermato, in via Martucci a Chiaia, un’auto: a bordo c’erano due uomini che assomigliavano alla descrizione che era stato fornita dei rapinatori. Una pistola scacciacani senza tappo rosso e una borsa di una ragazza trovate in auto hanno poi confermato che si trattava dei due criminali. In manette due persone di 40 e 41 anni con precedenti penali mentre le donne hanno riottenuto la refurtiva trovata.