Bollettino coronavirus 10 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 10 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

239 casi e altri 4 morti in Emilia-Romagna

Sono 239 i nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, rilevati con 21.420 tamponi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 44 (+2), 315 quelli negli altri reparti Covid (+7) e si contano altri quattro morti: due a Bologna (una donna di 99 anni e un uomo di 89), uno a Piacenza (una donna di 90 anni) e uno a Cesena (un uomo di 54 anni). L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,8 anni, 75 gli asintomatici. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 61 nuovi casi più 7 dell’Imolese, seguita da Ravenna (41). I guariti sono 140 in più, i casi attivi 14.992 (+95), il 97,6% in isolamento a casa.

In Toscana altri 208 casi e 4 decessi

In Toscana sono 284.458 i casi di positività al Coronavirus, 208 in più rispetto a ieri. L’età media dei nuovi casi è di 45 anni: 25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 13% ha 80 anni o più. Eseguiti 8.345 tamponi molecolari e 11.544 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo, il 2,8% sulle prime diagnosi. Purtroppo si registrano altri 4 decessi – 3 uomini e una donna con un’età media di 84,8 anni, residenti 2 nella provincia di Firenze, 1 in quella di Pistoia, 1 in provincia di Arezzo – che portano il totale a 7.206. In calo sempre i ricoverati: sono 241, 9 in meno rispetto a ieri, di cui 25 in terapia intensiva,2 in meno. Questi i dati diffusi dalla Regione. Rispetto a ieri i casi sono in calo a fronte di un numero di tamponi inferiore e un tasso di positività minore: nel report precedente i contagi erano stati 229 su 21.518 test, e un incidenza di positivi pari all’1,1%, 3,1% sulle prime diagnosi. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 271.410 (95,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 5.842, -1% rispetto a ieri. Complessivamente, 5.601 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (50 in meno rispetto a ieri, meno 0,9%). Sono 12.916 (704 in meno rispetto a ieri, meno 5,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo alle singole province Firenze registra 73 casi in più rispetto a ieri, Prato 9, Pistoia 26, Massa Carrara 10, Lucca 16, Pisa 19, Livorno 10, Arezzo 19, Siena 20, Grosseto 6.

