No Green Pass: un arresto e 57 denunciati al corteo di Milano

Alla manifestazione hanno preso parte circa 5 mila persone che hanno invaso il centro città. Il bilancio: un arresto e 57 denunciati.

Nel corso della manifestazione «No Green Pass» che si è tenuta ieri a Milano si sono verificati scontri ai quali hanno fatto seguito arresti e denunce. Sono circa 5 mila le persone che vi hanno preso parte. Il corteo ha toccato tutto il centro città: i manifestanti hanno cercato anche di ostacolare la circolazione dei treni in partenza e in arrivo in Stazione Centrale. Nel dettaglio, la Questura ha fatto sapere che un uomo di 25 anni, milanese, è stato arrestato e altre 57 persone sono state denunciate.

Arrestati e denunciati

Il 25enne è stato arrestato vicino alla Linea Rossa, nella fermata della metro di Porta Venezia. L’accusa è quella di aver colpito con violenza alla schiena un poliziotto in servizio. L’aggressione è avvenuta in Stazione Centrale. Sono state poi denunciate 48 persone per interruzione di servizio pubblico e violenza privata.

A queste se ne aggiungono altre 6 per le accuse sopra riportate alle quali si aggiunge l’istigazione a disobbedire alle leggi e per manifestazione non preavvisata. Per altre tre persone si aggiunge anche l’oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, il rifiuto di dare dettagli sulla propria identità.