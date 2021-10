Michetti chiede scusa: «Mi scuso per aver ferito la Comunità Ebraica»

Il candidato a Sindaco di Roma si è scusato per le parole utilizzate in un articolo pubblicato nel 2020 sulle vittime dell’Olocausto.

Enrico Michetti chiede scusa dopo le parole dette in relazione alla Shoah. Al centro della bufera è finito un articolo scritto e pubblicato nel 2020 sul sito di Radio Radio, una emittente radiofonica.

Le scuse di Michetti

Enrico Michetti si è quindi rivolto, in primis, alla Comunità Ebraica chiedendo scusa per le parole utilizzate. «Nonostante abbia con fermezza condannato ogni forma di discriminazione razziale mi rendo conto di aver utilizzato con imperdonabile leggerezza dei termini che alimentano ancora oggi storici pregiudizi e ignobili luoghi comuni nei confronti del popolo ebraico» afferma il candidato del Centrodestra a Sindaco di Roma. «Per questo motivo mi scuso sinceramente per aver ferito i sentimenti della Comunità Ebraica» conclude Michetti.

L’articolo Nell’articolo, il candidato Sindaco a Roma si domandava il motivo per il quale «la stessa pietà e la stessa considerazione» non venisse riservata anche «ai morti ammazzati nelle foibe o nei campi profughi» come accade per le vittime dell’Olocausto. «Forse perché non possedevano banche, forse perché non appartenevano a lobby capaci di decidere i destini del pianeta» avrebbe detto. Immediata la reazione di Ruth Dureghello, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma: «Le parole di Michetti sono pericolose e nascondono un inquietante pregiudizio».