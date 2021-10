Non risponde al telefono, Andrea trovato morto nel bagno. Aveva 23 anni

A lanciare l’allarme sua madre che, non riuscendo a rintracciarlo telefonicamente, ha contattato le Forze dell’Ordine.

Non c’è stato nulla da fare per Andrea Codarin, 23 anni, trovato morto nel bagno della sua abitazione ieri, domenica 10 Ottobre. A lanciare l’allarme è stata sua mamma che, non riuscendo a raggiungerlo telefonicamente, ha subito allertato i Carabinieri.

Il tragico ritrovamento

Andrea viveva al primo piano di una palazzina in via XXXI Ottobre, proprio nel centro di Feltre. E a fare il tragico ritrovamento sono state le Forze dell’Ordine che, dopo l’allarme lanciato dalla madre, si sono precipitati sul posto e, forzando la porta di ingresso dell’appartamento, sono entrati in casa. Andrea Codarin è stato ritrovato riverso nel bagno. Ora i Carabinieri indagano sulla sua morte. Al momento sembra essere escluso il coinvolgimento di terze persone o che si tratti di un gesto estremo. Il Pubblico Ministero ha già disposto l’autopsia.

LEGGI ANCHE: Michetti chiede scusa: «Mi scuso per aver ferito la Comunità Ebraica»

Chi è Andrea Codarin

Andrea Codarin, 23 anni, originario di Laggio, in Cadore, ma viveva a Feltre probabilmente per questioni lavorative. Aveva studiato presso l’Istituto Superiore Catullo di Feltre, ma la sua più grande passione erano i tattoo. Passione che era riuscito a trasformare in lavoro. Lavorava, infatti, nello studio Mountain Tattoo come blackwork.