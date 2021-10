Giallo sulla morte di Dora Lagreca: caduta dal balcone nella notte

È giallo sulla morte di Dora Lagreca. La trentenne è deceduta dopo essere caduta dal balcone di una abitazione al quarto piano di una palazzina nel quartiere Aurora a Potenza. Era rientrata poche ore prima da una serata in un pub. Le cause del volo sono un mistero. In casa, al momento della tragedia, era presente anche il fidanzato, il quale non è tuttavia indagato. Si attende l’esito degli esami autoptici.

Le cause della morte di Dora Lagreca sono ancora un mistero. La trentenne, nella notte tra venerdì e sabato, è precipitata dal balcone di una abitazione situata al quarto piano di una palazzina nel quartiere Aurora a Potenza. A chiamare immediatamente i soccorsi è stato il fidanzato, che è il proprietario dell’appartamento ed era con lei. I due erano tornati da poco da una serata trascorsa in un pub della zona. Il trasporto d’urgenza al vicino ospedale San Carlo, ad ogni modo, non è stato sufficiente per salvare la vita alla giovane. Le ferite riportate nell’impatto con il suolo erano troppo gravi. Da chiarire, adesso, cosa sia accaduto alla ragazza, originaria di Salerno. La Procura ha aperto un’inchiesta ed è stata disposta l’autopsia sul corpo.

Leggi anche -> Preso a coltellate da un 16enne durante un party: finisce in prognosi riservata

Il fidanzato è stato ascoltato a lungo dagli inquirenti come persona informata sui fatti, ma non è al momento indagato. «Per ora il decesso della giovane non è legato a terzi elementi», fanno sapere fonti ufficiali dell’Arma di Potenza. L’ipotesi di un omicidio, dunque, non sembrerebbe finora tra quelle più plausibili. Anche quella di un suicidio pare sia da escludere. Dora Lagreca non aveva mostrato alcun segnale di sofferenza. Soltanto poche ore prima aveva pubblicato sui social network le fotografie di una normale serata con il ragazzo. Piuttosto, potrebbe essersi trattato di un incidente domestico. Soltanto i risultati degli esami autoptici, tuttavia, potranno dare maggiori risposte.

Leggi anche -> Invitano a casa due uomini che poi le rapinano di borse e soldi

Nessun altro testimone, intanto, è stato sentito. I residenti del quartiere, infatti, hanno riferito di non avere sentito nulla, ad eccezione delle sirene dell’ambulanza dopo il volo di quindici metri. I concittadini, ad ogni modo, sono sotto choc per quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato. Coloro che la conoscevano hanno rivelato che la trentenne ed il fidanzato si frequentavano da tempo. Dora Lagreca era contenta di avere trovato un posto di lavoro in una scuola di Tito, proprio in provincia di Potenza, così i due avrebbero potuto trascorrere più tempo insieme. La sua vita, tuttavia, è stata stroncata prematuramente. Si indaga per scoprire il perché.