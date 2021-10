Bollettino coronavirus 11 ottobre, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 11 ottobre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 11 ottobre. L’aggiornamento completo dopo le 17.

Le Regioni

Ancora sei morti in Emilia-Romagna, fra le vittime un 44enne

In Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 191 nuovi casi di positività al Coronavirus, sulla base di 9.710 tamponi registrati. Ma si contano ancora sei vittime, fra loro anche un uomo di 44 anni morto in provincia di Ferrara. Le altre vittime sono una donna di 80 anni e un uomo di 95 nel Parmense, due uomini di 81 e 83 anni nel Ravennate e un uomo di 84 anni a Forlì. I casi attivi tornano a superare quota 15mila, ma il 97,5% degli attualmente positivi è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere. Tornano lievemente a crescere i ricoveri, che sono 46 in terapia intensiva (due in più di ieri) e 322 (+7) negli altri reparti Covid. In termini assoluti Bologna con 45 casi (sei dei quali nell’Imolese) è la provincia con il più alto numero di contagi, seguita da Ravenna (32) e Parma (30).

In Campania 129 positivi in 24 ore, un decesso

Sono 129 i casi positivi al Covid in Campania, nelle ultime 24 ore, su 5.564 test esaminati. Come dopo ogni fine settimana, quando il numero dei test diminuisce, aumenta il tasso di incidenza. Se ieri era pari all’1,53%, oggi è 2,31%. Un solo decesso è stato registrato. Negli ospedali lieve aumento di ricoveri nelle terapie intensive che salgono a 14 (+2); stabile il dato per la degenza con 178 ricoveri (-1).

In Piemonte 109 nuovi casi, +17 ricoverati

Aumenta il numero dei ricoverati Covid in Piemonte: +2 in terapia intensiva, dove il totale arriva a 19; negli altri reparti +15, totale a 179. I nuovi contagi riportati dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione sono 109, con un tasso dello 0,6% sui 16.823 tamponi diagnostici processati (13.479 antigenici) con una quota del 64,2% di asintomatici. C’è stato un decesso, relativo a giorni precedenti a oggi: il totale delle vittime da inizio pandemia è 11.779. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.051, i nuovi guariti 204.

