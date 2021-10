Iniziate le operazioni di rimozione della funivia del Mottarone

Iniziate le attività di recupero dei rottami della funivia del Mottarone dopo la tragedia del 23 maggio che causò la morte di 14 persone, i lavori sono condotti dal Comando del Verbano Cusio Ossola, incaricati dalla Procura di Verbania.

La cabina cadendo si è fermata dentro nel bosco ed è stato quindi necessario l’abbattimento di 80 alberi , il volo causato dalla rottura del traente e dal blocco dei freni causato dai ” forchettoni” inseriti nel sistema di emergenza.

I Vigili del fuoco di Verbania hanno spiegato che prima di tutto la cabina verrà messa in sicurezza e stabilizzata su delle opere provvisionali costruite apposta, poi si procederà a tagliare il relitto che contiene la ” testa fusa”, il cilindro che collegava il carrello con la cabina, facendo attenzione a mantenere l’integrità del relitto caratteristica essenziale per questa operazione.

LEGGI ANCHE > “Il tampone è inutile” secondo gli esperti. Green Pass solo ai vaccinati?

Con l’aiuto dell’elicottero i Vigili del fuoco toglieranno tutti i reperti e li depositeranno in appositi locali alla stazione intermedia dell’Alpino per i controlli successivi. Prima di giovedì non ci sarà nessun trasporto per vari motivi tra cui il meteo.