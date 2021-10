Durante gli scontri a Roma spunta il giallo del ruolo avuto da un poliziotto che indossava una maglia grigia e la mascherina

Durante gli scontri a Roma per il no green pass, si è verificato un giallo sul ruolo di un agente di polizia che indossava una maglia grigia e la mascherina. In un filmato viene “coperto” dagli agenti della Squadra Mobile, mentre prende a calci e pugni una persona che faceva parte dei manifestanti. In altri video, invece, sembrerebbe supportare i no green pass che assalgono la camionetta della polizia a piazzale Flaminio.

Un presunto doppio ruolo che gli stessi Sgarbi e molti altri hanno denunciato sul web. «Lo abbiamo visto picchiare Valerio, uno dei nostri di Fiumicino» hanno raccontato i militanti di Forza Nuova all’Adnkronos, «ma mai lo avevamo visto prima».

Dalla questura pare arrivi l’indiscrezione, secondo Adnkronos, che si stia indagando sul suddetto agente, ma attualmente non vi sono riscontri in merito.

Leggi anche:—>Sbanda con la moto, si schianta contro delle auto in galleria e il suo mezzo prende fuoco: morto 48enne

Sul wen si ipotizza, tra le altre opzioni, che si tratti di un dirigente di un importante commissariato di Roma, con tanto di nome e cognome, imprudentemente diffusu sui social. Un’eventualità, questa, subito scartata dai riscontri eseguiti dagli inquirenti secondo cui è stato possibile appurare che l’uomo in questione non si trovasse lì. «Questo agente in borghese che picchia un manifestante va radiato dalla Polizia», sono le parole di Vittorio Sgarbi.

Leggi anche:—>Mostra il Green Pass di Macron per entrare in ospedale: arrestato 19enne

E ancora, sui social commenti come:«Guardate un pò dove si trovava il poliziotto in borghese con maglietta grigia che picchiava il ragazzo a terra… lì con i manifestanti che hanno dondolato il furgone della Polizia e non mi sembra che contribuisca a favorire l’azione», scrive un utente pubblicando un frame di un filmato in cui “il poliziotto misterioso” si trova davanti alla camionetta della polizia.

Qualcuno su facebook pensa che l’uomo faccia parte della Digos: «Ecco a voi l’infiltrato della Digos che ha pestato a sangue vittime inermi, lo stesso energumeno che ha sfondato le porte a vetri della Cgil». «Amen, l’attentato se lo sono fatti da sé. Volevano la rissa e l’hanno avuta», scrive un’altra utente.