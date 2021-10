Sbanda con la moto, si schianta contro delle auto in galleria e il suo mezzo prende fuoco: morto 48enne

Terribile incidente lungo la superstrada che collega Milano alla Valtellina. Muore Marco Tagliabue, 48 anni

Marco Tagliabue, 48 anni, di Desio (Monza-Brianza), è morto ieri sera dopo essersi schiantato contro delle auto ferme in colonna in galleria. L’impatto è stato così forte che il mezzo è andato in fiamme e l’uomo è morto carbonizzato. L’incidente è occorso nella galleria Dorio, lungo la superstrada 36 che da Milano porta alla Valtellina.

Alcuni automobilisti hanno provato a domare il fuoco usando estintori presenti nel tunnel, ma quando ci sono riusciti, ormai non c’era nulla da fare per il motociclista.

I medici hanno potuto solamente constatare la morte dell’uomo, rimasto carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’Anas, la Polizia stradale che ha chiuso il tunnel e deviato il traffico.

Lunghe code si sono formate, dalla Prefettura si sono mobilitati i volontari della protezione civile che hanno dato aiuto agli automobilisti rimasti bloccati. A tarda notte, la carreggiata è stata riaperta al traffico.