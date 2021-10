Forza Nuova: “Solidarietà ai fratelli ingiustamente incarcerati”

In una nota, il comunicato del dirigente romano di Forza Nuova, Pino Meloni e di Stefano Schiavulli, giunge al seguito dei disordini avvenuti a Roma sabato 9 ottobre, che hanno portato a gravi scontri con le forze dell’ordine, a danni alla sede della Cgil, all’assalto del Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, disagi scaturiti dalla manifestazione contro il Green Pass.



“Il movimento politico Forza Nuova esprime solidarietà e vicinanza ai nostri fratelli ingiustamente incarcerati, vittime della repressione e tenuti in ostaggio da uno Stato non più rappresentante del popolo, ma forcaiolo e prezzolato da banche e industrie farmaceutiche”, è la nota di Pino Meloni e di Stefano Schiavulli.

“La nostra posizione rimane al fianco del popolo tutto, che lotta incessantemente contro la tirannia sanitaria e l’infimo strumento del Green Pass, la repressione e i boia di Stato non arresteranno il nostro spirito e la nostra libertà ideale, come altresì non potranno fermare un’onda di uomini e donne che spontaneamente e coerentemente scendono in piazza da oltre un anno”.

“Gli scudi e i nostri corpi si alzeranno sempre in difesa di tutto il popolo, che non si sentirà mai solo né in questa battaglia di liberazione dal regime Draghiano, né dal più infame dei ricatti, un pass per lavorare, uscire, vivere! Oggi e sempre libertà”.