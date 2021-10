No Green Pass, assalto alla sede di Cgil. Landini: “Non ci fanno paura”

Landini interviene all’ assemblea indetta dopo le violenze di ieri e l’assalto alla sede di CGIL

“Quella di ieri è una ferita democratica, un atto di offesa alla Costituzione nata dalla Resistenza, un atto che ha violentato il mondo del lavoro e i suoi diritti” Così Maurizio Landini oggi all’assemblea generale indetta ieri dopo le violenze a Roma dove i No green Pass hanno preso d’assalto e occupato la sede della CGIL. Ieri un gruppo di manifestanti, guidato da esponenti di Forza Nuova, si è staccato dal corteo non autorizzato e ha fatto irruzione nell’edificio di Corso Italia. Solidarietà da più parti, dal Presidente Mattarella al Premier Draghi. Tra gli arrestati Fiore e Castellino.

Si è mostrato sicuro e fermo nel condannare le azioni di violenza “Vorrei che fosse chiaro che se qualcuno ha pensato di intimidirci, di metterci paura, di farci stare zitti, deve sapere che la Cgil, il movimento dei lavoratori sono quelli che hanno sconfitto il fascismo in questo Paese, hanno riconquistato la democrazia: non ci intimidiscono, non ci fanno paura”.

Quello di ieri è stato un “disegno preordinato e coordinato – continua Landini – è stata un’azione squadrista e fascista, non ci sono altre definizioni, la scelta di colpire la Cgil e il mondo del lavoro è un atto inaccettabile”. “Tutte quelle formazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte e questo è il momento di dirlo con chiarezza”.

Subito arriva l’accordo con gli altri sindacati per una manifestazione “Voglio ringraziare da subito Cisl e Uil. Ieri ci abbiamo messo 3 minuti per decidere che sabato 16 saremo tutti insieme in piazza. Perché non solo non vogliamo tornare indietro, ma vogliamo andare avanti e ricostruire”.

il titolo della manifestazione sarà ‘Mai più fascismi’. “Ci rivolgiamo a tutte le associazioni, tutte le forze politici e i cittadini che assumono la Costituzione di essere tutti insieme uniti il 16 per dare un’indicazione al paese e all’Europa”. “Cgil Cisl e Uil uniti per cambiare questo paese”.