Cgil presa d’assalto. Chi sono i manifestanti che hanno devastato Roma

Al grido di «ci prendiamo la capitale» ieri erano 10 mila i manifestanti no vax e no Green Pass che è sceso ieri pomeriggio in Piazza a Roma.

Era nato come un sit-in autorizzato. Tra gli altri, c’era il leader romano di Forza Nuova, Giuliano Castellino. “Oggi fermiamo il certificato verde. La forza della piazza contro la tirannia sanitaria, la forza della gente contro le emergenze inventate”, ha detto all’Agi Castellino.

Chiunque si metta sulla loro strada per la «libertà» viene definito Assassino. È il popolo dei ‘No pass’ sceso in piazza ieri, un popolo già visto nelle precedenti manifestazioni che da mesi raccolgono la rabbia contro le scelte del governo. Alcuni manifestanti hanno lanciato sedie contro le forze dell’ordine tentando di accedere a via del Babuino. I poliziotti hanno risposto con alcune manganellate. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella“, si sente dire dal palco. Un manifestante è salito su un blindato schierato all’angolo tra la piazza e via del Babuino.

Sono uomini e donne di diversa estrazione sociale e di diverso colore politico a essere scesi in piazza ieri, anche se a capo di questi gruppi c’è da tempo l’estremismo di destra, da Forza Nuova a Casapound. C’erano Militanti di Forza Nuova, ristoratori del movimento IoApro e tanti lavoratori no vax senza più partito ma che dalla prossima settimana avranno bisogno del green pass o di tre tamponi a settimana per andare a lavorare, senza i quali non avranno più lo stipendio.

Ieri hanno assaltato e occupato la sede della cgil di Corso d’Italia spingendo il segretario generale, Maurizio Landini a parlare di «squadrismo fascista» e invocare «un’assemblea generale per domani».Landini ha ricevuto le telefonate di solidarietà del presidente dell Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi. Il presidente del Consiglio ha voluto esprimere, spiega Palazzo Chigi “la piena solidarietà del governo per l’assalto avvenuto oggi alla sede di Roma.

I manifestanti hanno lanciato oggetti contro le forze dell’ordine e bloccato il traffico verso piazzale Flaminio: la manifestazione è stata indetta sui social da diversi profili e vede anche Forza Nuova tra gli organizzatori. Anzi, sono proprio i leader del movimento di estrema destra ad aver gridato «stasera ci prendiamo la capitale». Il sit-in, autorizzato dalla Questura in piazza del Popolo dalle 15 alle 19, si è trasformato in un corteo non autorizzato quando una parte dei manifestanti si è staccata tentando di entrare in via Veneto, forzando il cordone delle forze dell’ordine.

La condanna è unanime. Dal Pd a Forza Italia, tutti usano parole durissime contro i manifestanti Green pass responsabili degli scontri durante la manifestazione di oggi pomeriggio a Roma. Da fonti della Questura romana si apprende che ci sarebbero quattro arresti, diversi fermi e posizioni al vaglio. Tra i fermati anche il leader di Forza Nuova Castellino. Alcuni agenti sono rimasti feriti negli scontri.