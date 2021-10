Trovato morto in un garage in periferia, le ipotesi degli inquirenti in attesa dell’autopsia

La moglie ne aveva denunciato la scomparsa due giorni prima. Gli inquirenti lo hanno ritrovato senza vita in un garage in periferia. Era incensurato e per il momento è escluso un collegamento con la criminalità organizzata

Lo forze dell’ordine lo hanno ritrovato senza vita nel garage di un condominio situato in una delle zone periferiche della città di Catania. Si chiamava Giuseppe dell’Arte e aveva 42 anni. Era incensurato e sul suo corpo i carabinieri hanno riscontrato diverse ferite da taglio. Vicino al suo cadavere è stato ritrovato un taglierino, e l’ipotesi è che si tratti dell’arma del delitto così come che si sia trattato di un omicidio avvenuto nell’ambito della vita privata dell’uomo. Era scomparso da due giorni ed era stata la moglie a segnalarlo agli inquirenti, raccontando di come Dell’Arte fosse uscito di casa il giovedì mattina per non fare più ritorno. A quel punto sono immediatamente partite le ricerche per rintracciarlo. Gli inquirenti sembrano convinti al momento che la sua morte sia avvenuta a causa di una lite culminata in omicidio e che il luogo del delitto sia proprio il garage in cui è stato ritrovato. La Procura di Catania ha adesso disposto l’autopsia sul corpo, per chiarificare le cause che hanno portato alla sua morte, e a quale orario possa essere avvenuta. Informazioni che forse potranno dire di più anche sul possibile movente.

Gli inquirenti sembrano però abbastanza convinti che non si sia trattato di un tentativo di rapina finito in tragedia, in quanto sul luogo del delitto sono stati ritrovati tutti gli effetti personali della vittima, inclusa la sua auto e il suo cellulare. Si apprende anche che allo stato attuale delle indagini, la Procura non ha elementi per ipotizzare che si tratti di un caso che possa essere direttamente collegato alla criminalità organizzata, anche perchè a loro giudizio, la modalità con cui si è consumato questo delitto, rendono poco probabile il coinvolgimento della mafia del luogo.