Cadavere trovato in un garage: uomo ucciso con arma da taglio

Un cadavere è stato trovato in un garage di via Fiume, a Catania. Il corpo senza vita, che presenta numerose ferite da arma da taglio, è di Giuseppe Dell’Arte, un uomo di 42 anni. Un taglierino è stato ritrovato nelle vicinanze. I Carabinieri stanno indagando per omicidio. La vittima era un geometra incensurato. Nessuna pista, al momento, può essere esclusa.

Una drammatica scoperta a Catania. In un garage di via Fiume è stato ritrovato, a seguito di una telefonata anonima, il cadavere di un uomo nella notte tra giovedì e venerdì. La notizia è trapelata soltanto questa mattina. Il corpo, in base alle indiscrezioni che emergono, è di Giuseppe Dell’Arte, un geometra incensurato. Il quarantaduenne sembrerebbe essere stato ucciso a colpi di arma da taglio. Un taglierino, infatti, è stato rinvenuto poco lontano. Le ferite confermano tale versione. Da chiarire, tuttavia, chi sia il colpevole e quale sia il movente dell’omicidio. I Carabinieri della compagnia di Piazza Dante stanno indagando sulla vicenda e la Procura del capoluogo etneo ha disposto l’autopsia sul cadavere.

Una prima ipotesi è che il delitto sia maturato nell’ambito della sfera personale di Giuseppe Dell’Arte. È proprio sulla vita privata del quarantaduenne che gli agenti stanno indagando. Al momento, invece, sarebbero state escluse le piste che portano alla criminalità organizzata, dato che non sembrerebbe avere rapporti con essa, nonché quelle che valutano una possibile rapina, dato che gli averi della vittima sono stati tutti rinvenuti all’interno del garage. Forse un delitto passionale? È ancora presto per saperne di più. I Carabinieri hanno sequestrato il cellulare, trovato nella scena del delitto, e adesso lo metteranno al vaglio alla ricerca di un qualsiasi indizio. L’obiettivo è quello di ricostruire la personalità della vittima e scoprire quali fossero le sue ultime frequentazioni.