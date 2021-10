Arrestati due pensionati. Producevano e spacciavano Marijuana

I carabinieri hanno trovato 750 grammi di droga tagliata ed essiccata e il materiale per il confezionamento, oltre a 51 piantine

I Carabinieri della compagnia di Vergato hanno arrestato il 7 ottobre, due pensionati a Castel d’Aiano: Lui, pensionato 65enne conosciuto alle forze dell’ordine, coltivava i suoi campi isolati a Castel d’Aiano. Lei, sessantenne incensurata, a Marzabotto vendeva la droga che si ritiene venisse ricavata dalla piante. Ora dovranno rispondere di coltivazione, produzione e detenzione stupefacenti in concorso.

Leggi anche: Elezioni amministrative, Meloni: “Sbagliato parlare di flop del centrodestra”

L’’attività dei militari dell’Arma si è concentrata dapprima su un casolare a Castel D’Aiano, dove ieri è scattata la perquisizione: nel campo sono state trovate 51 piante di marijuana e in casa un vecchio contratto d’affitto di un appartamento situato a Marzabotto. Il “coltivatore”, 65enne del posto con qualche precedente, è stato arrestato e i Carabinieri hanno esteso le ricerche anche nell’abitazione indicata nel documento. Lì infatti hanno trovato 750 grammi di erba essiccata, bilancini e materiali per il confezionamento, oltre alla residente, ed ex del “coltivatore”, una donna di 60 anni, originaria del paese dell’Appennino e incensurata. Anche per lei sono scattate le manette.

Leggi anche: La Meloni parla già da leader del centrodestra, cosa farà Salvini adesso “che sono sbarcati gli alieni”?

Così è scattata anche l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’attività di indagine era partita dopo le segnalazioni che riguardavano i campi coltivati effettivamente molto isolati e quindi ben nascosti