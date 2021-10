Nonna pusher scappa dalla polizia: finisce in un dirupo con la nipotina

La fuga disperata di una nonna pusher l’ha portata a finire in un dirupo insieme alla nipotina; con loro il carico per i «signori della droga».

E’ finita in un dirupo la fuga disperata di una nonna pusher che tentava di sfuggire a tutto gas dai controlli della Polizia. In auto durante il trasporto di una partita di droga c’erano nonna, figlia e la nipotina di 3 anni.

Nonna pusher, scappa dai controlli della polizia e finisce in un dirupo

L’incidente è stato senza feriti, ma ha permesso agli agenti della procura di Vercelli di smantellare una banda di spacciatori con un giro d’affari da 250 mila euro in sei mesi grazie alla vendita di due chili di cocaina e uno di hashish. Il carico che trasportava la nonna pusher non consentiva di fermarsi al posto di blocco. La donna ha tentato delle manovre azzardate nel tentativo di superare i controlli ed è caduta in un dirupo insieme alla figlia e alla nipotina.

La composizione del gruppo e la presenza in auto di una bambina hanno insospettito gli inquirenti, coordinati dalla procura di Vercelli, portandoli dritti al gruppo di spacciatori. I «signori della droga», come sono stati chiamati i membri del gruppo criminale, viaggiavano e si recavano agli appuntamenti in presenza di bambini, in modo tale da passare inosservati.

La centrale dello smercio di droga tra Vercelli, Novara e Pavia era un bar di Vercelli, gestito da un pregiudicato. Dodici le misure cautelari eseguite dalla Squadra mobile, di cui 7 in carcere. Tra gli arresti in flagranza c’è stato quello della nonna cinquantenne. Manette anche al campo nomadi di Vercelli, dove i poliziotti hanno fermato un uomo in possesso di 130 grammi di cocaina.