Cade dal nono piano di un palazzo e si schianta su una BMW [VIDEO]

Un uomo di 31 anni è caduto dal nono piano di un edificio e si è schiantato su una BMW. Il video della scena è impressionante.

Nel New Jersey, negli Stati Uniti, c’è stato un incidente choc: un uomo di 31 anni è precipitato dal nono piano di un edificio e ha sfondato il tetto di una BMW. Appena si è schiantato contro l’auto nera parcheggiata, l’uomo si è rialzato e ha urlato ai presenti: «Cosa è successo?».

Secondo quanto riportato dal The Sun, l’incidente è stato catturato in un video da una passante di 21 anni, Christina Smith , che lo ha condiviso sulla sua pagina Facebook. «Ho sentito un grande botto e all’inizio non pensavo che fosse una persona» ha dichiarato la giovane. «Il finestrino posteriore dell’auto era spaccato, il ragazzo è balzato in piedi e ha iniziato a urlare. Il suo braccio era tutto storto». E aggiunge. «Ero tipo, ‘Oh mio Dio!’ Sono rimasta scioccata. Era come essere in un film».

Christina stava passeggiando per Journal Square a Jersey City quando, mercoledì mattina, l’uomo si è schiantato contro l’auto di lusso e ha immediatamente chiamato il 911. L’uomo si ritiene che sia caduto da una finestra aperta nell’edificio. E’ stato portato d’urgenza in ospedale, risultando in condizioni critiche, come riportato dalla portavoce di Jersey City Kimberly Wallace-Scalcione.

Alcuni testimoni hanno detto che l’uomo, che si è rifiutato di fornire il suo nome e di collaborare con le autorità, non lavorava all’interno dell’edificio e non erano sicuri del perché fosse lì. Mark Bordeaux che lavora all’interno dell’edificio, era lì poco dopo la caduta dell’uomo: «È caduto sulla macchina attraverso il tettuccio apribile, poi è sceso dall’auto ed è caduto a terra. Cercava di alzarsi, ma le persone lo stavano convincendo a rimanere giù. Così è rimasto lì fino all’arrivo della polizia e delle ambulanze. Continuava a dire: ‘Lasciatemi in pace, voglio morire.’. Ho visto che una delle sue braccia era chiaramente rotta, ma era cosciente, si muoveva». Poi ha aggiunto: «Voleva morire. Quello era il suo programma. Ma Dio aveva qualcos’altro in mente»