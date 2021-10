Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, perché è finita? Dopo anni spunta un retroscena tra i due

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati una delle più belle coppie dello spettacolo. Dalla loro unione è nata anche una figlia, ma la loro relazione è arrivata al capolinea 2014. Per quale motivo?

L’incontro grazie ad una rivista

Si sono conosciutisi sul set di Una moglie bellissima. Laura Torrisi era da poco uscita dalla casa del Grande Fratello e si accingeva ad intraprendere la strada della recitazione. L’incontro con Leonardo Pieraccioni è stato un vero colpo di fulmine. I due si sono innamorati e nel 2010 è arrivato l’annuncio della gravidanza e poi la nascita della loto bambina, Martina.

“Andavo alla stazione, per prendere il treno . Stavo preparando il film ‘Una moglie bellissima’. Mentre aspettavo, non c’erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare. La comprai e dissi al mio costumista che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: ‘Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista’. Io replicai: ‘Tipo questa, così ci facciamo portare anche il costume’. Andò così” E’ così che Leonardo Pieraccioni raccontò l’incontro con la sua ex moglie.

La crisi tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni

Le cose però poco dopo, iniziarono a sgretolarsi e dopo 4 anni anni il regista toscano e l’attrice siciliana comunicarono la loro separazione. Era il 2014, ma la crisi pare fosse iniziata già qualche tempo prima.

“In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo, come molti di voi avevano intuito. (…) Le nostre vite sentimentali si sono divise, ma è rimasta immutata la stima e la fiducia reciproca di una vita genitoriale insieme che ci auguriamo con tutto il cuore continui ad essere felice come adesso. E questa è la cosa che più ci interessa. Laura e Leonardo”.

E’ il lungo post che Leonardo Pieraccioni pubblicò su Facebook per ufficializzare la rottura con Laura Torrisi. Ma cosa è successo?

In realtà non c’è mai stato un chiarimento. Alcune voci parlarono di tradimento, da parte di lei, ma questa cosa fu prontamente smentita dal regista che ha subito puntualizzato:

“Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l’intervista al suo presunto amante era normale che lei facesse la sua vita.”