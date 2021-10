Fausto Desalu: età, famiglia, compagna, Fiamme Gialle, carriera | Tutto sul campione olimpico azzurro

Fausto Desalu è stato uno dei membri della staffetta 4×100 che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo: conosciamolo meglio!

Prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo 2020, Fausto aveva fatto una promessa a sua madre: quella di vincere la medaglia d’oro, di salire sul gradino più alto del podio e di cantare l’inno di Mameli.

Quella promessa è stata mantenuta: insieme a Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta, Desalu ha fatto la storia dell’Italia classificandosi primo nella staffetta 4×100 con un tempo di 37” 50.

Chi è Eseosa Fostine Desalu, campione olimpico nella staffetta 4×100

Eseosa Fostine Desalu, chiamato anche Fausto, ha 27 anni ed è nato a Casalmaggiore in provincia di Cremona nel 1994 da genitori nigeriani. Tante ambizioni, ma una sola passione per il campione italiano, che si è raccontato a Il Corriere della Sera: “Da piccolo ne avevo di idee: fare l’astronauta, il produttore di videogiochi, il batterista, l’attore, il regista. Però quando ho visto che il mio dono era la corsa ho capito di voler fare come tanti atleti”.

Una storia davvero commovente quella di Fausto Desalu: sua madre Veronica non sapeva parlare una parola di italiano e ha cresciuto il figlio da sola. Dopo avergli fatto provare tanti diversi sport ha capito che il suo destino era quello della corsa, senza mai imporgli di vincere a tutti i costi. Fausto è diventato cittadino italiano solo dopo aver compiuto 18 anni, prima di quel momento i suoi successi sportivi non erano stati convalidati.

Si è specializzato nei 200 metri, raggiungendo nel 2016 il terzo miglior tempo italiano di sempre dietro Pietro Mennea e Andrew Howe, poi nel 2018 si è migliorato ancora scendendo a 20,13, secondo miglior tempo italiano. Questo atleta delle fiamme gialle ha anche tante passioni oltre allo sport, come la musica rock, i manga e le clip di animazione.

I sacrifici di Mamma Veronica per il suo Fausto: la storia in Italia dei Desalu

La sua esperienza per acquisire la cittadinanza italiana lo ha portato a rinunciare a tante cose e lui racconta così il percorso intrapreso prima di poter rappresentare il tricolore nel mondo: “Mi hanno sempre insegnato a rispettare le regole, anche se giuste o ingiuste. Ci rimanevo male: faceva male a un ragazzino di 16 o 17 anni che salta i Mondiali o gli Europei quando magari poteva vincere medaglie o fare buoni piazzamenti. Mi sono sempre detto che queste sono le regole, e le devo accettare. Mi dispiace per questa cosa, spero possa cambiare perché i sacrifici che facciamo noi atleti sono tanti. È come un treno, se lo perdi non è detto che riesca a riprenderlo”.

Sua madre Veronica è una donna orgogliosa del suo campione: da cinque anni lavora come badante per un’anziana signora di Parma e ha visto la gara del figlio in tv con la signora, festeggiando poi con una torta. Fausto ha sempre riconosciuto l’immenso impegno della donna nel prendersi cura di lui e permettergli di realizzare i suoi sogni: “Quando vedi un genitore che da solo fa tutti questi sacrifici e tu cerchi di sdebitarti in tutti i modi, è una roba veramente impagabile. Quando sei piccolo non capisci tutti i no, non perché non mi voleva bene ma perché c’erano altre priorità. Ora le ho comprese finalmente. Posso solo dirle grazie perché mi ha insegnato il valore del sacrificio e del lavoro duro”, ha detto il corridore campione nella 4×100. Per quanto riguarda la sua vita privata pare che abbia una fidanzata della quale non si conosce l’identità.