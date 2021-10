Fiocco azzurro per l’influencer Paola Turani: è nato il piccolo Enea Francesco

La bellissima Paola Turani è una delle influencer più note del mondo dei social. E’ seguita sul web da tantissimi follower che apprezzano ogni suo scatto condiviso. L’ultimo, per esempio, ha fatto fare i salti di gioia. Ha mostrato al mondo il figlio nato da qualche ora. Ecco finalmente riunita la splendida famiglia.

Paola Turani, un modello di riferimento

Nata il 10 agosto 1987, Paola Turani è l’idolo di tante ragazze perché utilizza il web per lanciare dei messaggi importanti. Lei non teme di mostrarsi per come realmente è, in quanto fa a meno dei filtri. Mostra con fierezza le sue imperfezioni ed è questo che piace a chi la segue fin dai suoi primi esordi. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza pazzesca: fisico scultoreo, capelli ricci e occhi chiari. Sono queste le caratteristiche che la rendono unica nel suo genere. Osservando il profilo social si può dedurre che le piace viaggiare ed è circondata da tanto amore, come quello dei suoi amici a quattro zampe. Adesso la famiglia si è allargata con l’arrivo di Enea Francesco. Ecco la prima foto del piccolo pubblicata circa 5 ore fa. Nonostante ciò ha già ottenuto tantissimi like e messaggi di auguri, come quelli delle colleghe Martina Luchena e Chiara Ferragni.

“Io sono già perdutamente innamorata di lui”

L’influencer di Bergamo Paola Turani ha accolto tra le sue braccia il piccolo Enea Francesco, nato dall’amore che la lega da anni a Riccardo Serpella. A dare il lieto evento ci ha pensato proprio lei con il suo Instagram:“8 ottobre 2021 questa notte alle ore 00.52 è nato il nostro amore, Enea Francesco Serpellini. Stiamo bene e soprattutto di una felicità indescrivibile! Io sono già perdutamente innamorata di lui”. In realtà i fan della donna sanno che la gravidanza doveva terminare il 30 settembre. Per questo motivo hanno atteso fino all’ultimo delle notizie che poi sono arrivate oggi. Tutti hanno gioito per l’arrivo della cicogna, anche perché la coppia ha affrontato dei momenti bui perché in passato fu diagnosticata l’infertilità. Per fortuna si tratta di un lontano ricordo e adesso potranno vivere a pieno il figlio.

Leggi anche -> Paola Turani in lingerie mostra la cellulite: “Buchetti e ritenzione, non sono perfetta” VIDEO

Chi è e cosa fa il compagno Riccardo

Riccardo ha 47 anni e anche lui è di Bergamo. Si occupa del marketing e campagne pubblicitarie e nel tempo libero ama allenarsi all’aria aperta. Nello specifico si dedica al trekking e alla bicicletta. Con la moglie e i cani Nadine e Gnomo si reca da un luogo all’altro perché ama viaggiare. Inoltre ha frequentato la scuola con Tomaso Trussardi, il marito di Michelle Hunziker. Ha conosciuto Paola quando aveva 18 anni, ma con il tempo è nato l’amore. Dopo una cena a lume di candela c’è stato il primo bacio e da quel momento non si sono più lasciati.

Leggi anche -> Paola Turani, capelli bianchi e ricrescita: la modella come non l’avete mai vista